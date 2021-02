Brutalna fala w armii Putina

Mimo wielokrotnych zapewnień Kremla o zlikwidowaniu „diedowszczyny", problem znęcania się nad młodymi żołnierzami nie zniknął z rosyjskiej armii. Poborowi wciąż popełniają samobójstwa, uciekają albo zabijają swoich oprawców.

Pod koniec sierpnia zeszłego roku na konferencji zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Forum Wojskowo-Technicznego „Armia 2020" głos zabrał wiceminister obrony Rosji gen. Andriej Kartopołow. Siwowłosy 57-latek skupił się na problemie fali w rosyjskiej armii. „W siłach zbrojnych udało się wprowadzić porządek prawny, który doprowadził do znacznej redukcji liczby przestępstw oraz całkowicie wyeliminował »diedowszczynę« i koszarowe chuligaństwo" – stwierdził wojskowy. Według Kartopołowa wpłynęło to na jakość poboru i chęć obywateli do służenia w armii. W podobnym tonie rok wcześniej wypowiedział się minister obrony Siergiej Szojgu. Jego zdaniem w armii nie ma już miejsca na falę, a bójki między żołnierzami zdarzają się rzadziej niż między cywilami w jakimkolwiek rosyjskim mieście. Zresztą koniec systemowej przemocy w wojsku już w 2017 r. ogłosił także sam Władimir Putin. „Był taki czas, który nie przynosił honoru armii, bo istniała »diedowszczyna«. Nie było w tym nic dobrego, ale ter...

