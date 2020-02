Magdalena Sobkowiak: Prezydent powinien być jak Aleksander Kwaśniewski Fotorzepa, Darek Golik

Znaleźliśmy się na takim etapie, że zwykła kultura osobista polityka budzi zdziwienie. Polityka powinna nieść ze sobą więcej szacunku do ludzi. I nawet jeśli Donald Trump jest symbolem naszych czasów, to nie jestem pewna, czy jest on godnym wzorem do naśladowania - mówi Magdalena Sobkowiak, szefowa sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza.