Ewa Błaszczyk. Budzik to jej życiowa rola

Ewa Błaszczyk. Gdzie w mózgu znajduje się świadomość? Współtwórczyni kliniki Budzik ciągle szuka odpowiedzi na to pytanie.

Rok 2000 wystawił Ewę Błaszczyk na ciężką próbę. Najpierw mąż zmarł na tętniaka aorty. Sto dni później ich sześcioletnia córka Ola zachłysnęła się wodą, gdy popijała tabletkę, i zapadła w śpiączkę. Był szok i cierpienie, ale Ewa Błaszczyk przełożyła ten cios na zadania do wykonania. To pozwoliło jej funkcjonować. „Spotkania, ludzie, zdarzenia, zbiegi okoliczności – to przychodziło, zaplatało się" – mówi o tym trudnym czasie i szukaniu pomocy dla Oli.

Zaczęła walczyć o to, żeby córka się wybudziła. A później – szukać sposobów na to, jak pomóc pacjentom w śpiączce, dla których w Polsce nie było miejsca. Jeśli ktoś nie przebudził się w szpitalu, mógł być przeniesiony tylko do domu albo hospicjum.

Niektórzy wodzą wzrokiem

Ewa Błaszczyk od lat angażuje się w działania na rzecz kliniki Budzik, która powstała ze środków fundacji Akogo?. Mówi, że to miejsce założyła Ola: rękami mamy i jej znajomego – ks. Wojtka Drozdowi...

