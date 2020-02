Ptaszki na uwięzi Rzeczpospolita

Rafał Glapiak

Tytuł filmu Nicka Broomfielda, „Marianne i Leonard: Słowa miłości", wyraża w istocie wszystko, co najważniejsze w romantycznej relacji Leonarda Cohena i Marianne Ihlen. Dokument stanowi świadectwo niezwykłego, intensywnego i mistycznego, a przy tym dramatycznego uczucia, które ponad pół wieku temu, w promieniach greckiego słońca, zrodziło się między bardem a jego norweską muzą. To ona podała mu gitarę, gdy jego duszę, jak sam to określił, spowijał gęsty mrok, inspirując do napisania takich piosenek jak „So Long, Marianne" czy „Bird on the Wire".