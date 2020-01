Europejska prawica jest coraz bardziej tęczowa

Europejskie partie konserwatywne coraz przychylniej patrzą na ruchy LGBT. Na zdjęciu 39. berlińska parada z okazji Dnia Ulicy Christophera, nawiązująca do zamieszek w barze Stonewell w 1969 r. w Nowym Jorku, gdy przedstawiciele mniejszości seksualnych starli się z policją

Dynamika przemian społecznych w naszym kraju nie wydaje się diametralnie inna od tej na Zachodzie. Czy więc losy prawicowych partii w Holandii, Anglii, Niemczech czy we Francji pokazują pewną konieczną ewolucję, jaką muszą przejść także polskie ugrupowania?

Zacznijmy od garści statystyk. Badania opublikowane w 2019 roku – a dotyczące roku 2018 – mówią, że znacznie spadła religijność wśród młodych pokoleń, a przynajmniej – jak to się określa – „religijność kościelna", wprost katolicka. Badania te dotyczyły młodzieży z ostatnich klas gimnazjalnych. Jako głęboko wierzący i wierzący łącznie określiło się w 2018 roku 63 proc. uczniów, podczas gdy w 2008 roku było ich 81 proc. Coraz mniej młodych ludzi chodzi też na religię – w 2018 r. zadeklarowało to 70 proc. wobec 93 proc. w roku 2010. Ta ostatnia zmiana przynajmniej w pewnej mierze może wynikać z coraz większych problemów Kościoła z kadrą nauczycieli katechetów, szczególnie świeckich. Podczas gdy środowiska laickie organizują kolejne bezskuteczne akcje polityczne zachęcające państwo do odgórnego wycofania religii ze szkół, Kościół ze szkół wycofuje się sam.

– Spadek praktyk niedzielnych jest bardzo wyraźny – mówił po...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" PROMOCJA 25% rabatu na kwartalną e-prenumeratę "Rzeczpospolitej" Pakiet Plus E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ