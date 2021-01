Kataryna: Ciszej nad trumną z Plymouth

Jan Pospieszalski: „Ambasada Wielkiej Brytanii zaprasza na Dzień Pamięci o Holokauście. Dzisiejsza zbrodnia w Plymouth to inauguracja. W Auschwitz, właśnie w ten sposób, mordowano więźniów w bunkrach głodowych".

Tak publicysta Telewizji Polskiej uczcił Dzień Pamięci o Holokauście. I nie był w tym odosobniony. Portal braci Karnowskich zmarłego Polaka porównał nawet do św. Maksymiliana Kolbego, a jego brytyjskich lekarzy do hitlerowskich oprawców. Emocje wokół śmierci polskiego obywatela udało się rozgrzać do tego stopnia, że sama Krystyna Pawłowicz błagała na Twitterze brytyjskiego premiera o pilną interwencję, bo jego sądy i szpitale „mordują polskiego dyplomatę". Jeśli ktoś Borisowi Johnsonowi powie, że ta dziwna pani jest sędzią polskiego Trybunału Konstytucyjnego, skandal dyplomatyczny urwie się z włoska, na którym wisi. Nawet flegmatyczni Brytyjczycy mają swój próg odporności na takie oskarżenia, a są to przecież oskarżenia najgrubsze, zwłaszcza wsadzone w rocznicowy kontekst największej zbrodni w dziejach ludzkości.









Wygląda na to, że w naszej odwiecznej wojnie z resztą świata Wielka Brytania chwilowo zastąpiła Niemcy. Ciekawe, ja...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ