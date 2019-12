Nowa wojna pokoleń. Młodzi rozsądni kontra boomersi EAST NEWS

Dziś walczą ze sobą dwa pokolenia, z których starsze wzywa do korzystania z życia, a młodsze do wyrzeczeń. – Po raz pierwszy to młodzież uważa się za bardziej rozsądną, odpowiedzialną i surową niż starsze pokolenie. To bardzo ciekawe widowisko – zauważa filozof Dariusz Gawin.