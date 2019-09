Amazonia w ogniu, gen LGBT. Jak nauka ustępuje polityce

Badanie, owszem, ciekawe, ale znacznie ciekawsze jest to, do czego przyznali się eksperci z zespołu, który opracowywał wyniki. Przed publikacją efektów swej pracy konsultowali się z... organizacjami LGBT. Powód? Jak twierdzą, chodziło o to, by przekazać te dane opinii publicznej tak, by wyniki badań nie stały się narzędziem prześladowania osób LGBT. Tak, dobrze państwo przeczytali. Naukowcy np. pominęli część badań na ten temat z przeszłości, ponieważ miałyby one przysłużyć się wzrostowi homofobii. A zatem nie postawili sobie za cel poznania prawdy, lecz raczej nieszkodzenie społeczności, którą badają.

I tak nie zadowolili wszystkich. Przedstawicielka jednej z organizacji miała podstawowy zarzut: po co właściwie badać to, czy homoseksualizm jest uwarunkowany genetycznie? No właśnie, po co? Jeszcze się okaże, że wyniki będą sprzeczne z przyjętą polityczną poprawnością. Tyle że jeśli naukowcy zaczną uprawiać politykę zamiast nauki, świat wcale nie będzie lepszy. Już dziś antyszczepionkowcy wierzą w globalny spisek finansowany przez firmy farmaceutyczne i różnych pseudonauk nie brakuje. Gdy naukowcy zaczną się zastanawiać, czego nie wypada im badać, zaufanie do nauki dalej będzie maleć. A wówczas jeszcze trudniej będzie oddzielić to, co jest nauką, od kompletnych bzdur.