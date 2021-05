Posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski wyrzuceni z PO

Informację o wyrzuceniu dwóch posłów z PO podał jako pierwszy na Twitterze dziennikarz Konrad Piasecki. Powodem miało być „szkodzenie Platformie, podważanie decyzji władz oraz nieuczciwość wobec koleżanek i kolegów z Platformy i Klubu Parlamentarnego”. „Rzeczpospolita” potwierdziła to doniesienie w swoich źródłach. - Po tym, co pokazali, nie było innego wyjścia - powiedział nam rozmówca z PO, przypominając, że Raś „wprowadził m.in. w błąd opinię publiczną co do sytuacji wewnątrz PO oraz zapowiedział budowę konkurencyjnego projektu”.

Nasz rozmówca dodał, że tylko trzy osoby z zarządu partii były przeciw wykluczeniu Zalewskiego i Rasia. Dodatkowo przy Rasiu wstrzymały się cztery osoby, a przy Zalewskim - dwie.

Paweł Zalewski napisał na Twitterze, że „został wyrzucony z PO na wniosek Borysa Budki”. „Właśnie poinformował mnie o tym Marcin Kierwiński (sekretarz generalny PO - red.). Nikt ze mną nie rozmawiał, nie wiedziałem o wniosku, nie miałem możliwości się bronić, nie znam zarzutów. Jak nazwać taką procedurę, taki sąd? Czy takie są standardy PO? Czy o to nam chodziło?” - pytał.

Jan Grabiec, rzecznik Platformy, przed posiedzeniem zapowiadał, że Zarząd Krajowy będzie dyskutował o „sprawach bieżących”. Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący PO, na konferencji prasowej w Opolu mówił, że tematem ma być m.in. „to, co się dzieje dzisiaj w Polsce”.