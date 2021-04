Schetyna: Opozycja powinna mówić jednym głosem

- Skłoniliśmy rząd do rozmów, doprowadziliśmy do tego, że rząd zaczął rozmawiać z opozycją o nowym "Planie Marshalla" ważnym nie tylko dla Polski, ale i dla Europy - komentował europoseł Robert Biedroń , dodając, że rząd zgodził się na wszystkie warunki.

- Znaleźliśmy możliwość dogadania się w kwestiach kluczowych - powiedział z kolei szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Za rozmowy z rządem krytykuję Lewicę Platforma Obywatelska, której przedstawiciele zapowiadają głosowanie przeciw ratyfikacji Funduszu Odbudowy.

- Opozycja powinna mówić jednym głosem i to zawsze o tym mówiłem, budując Koalicję Obywatelską, potem Koalicję Europejską. Wiem że to jest trudne, ale w tej sytuacji niezbędne żeby właśnie zbudować takie przekonanie - komentował we wtorek w Sejmie Grzegorz Schetyna. - Razem, jednym głosem walczyć o to, żeby te pieniądze były dobrze wydane, a nie były używane przez PiS jako kampania, fundusz wyborczy w zbliżających się wyborach, bo do tego nie można dopuścić i tu jest dużo do zrobienia - dodał były przewodniczący PO, cytowany przez portal 300polityka.

- Jestem rozczarowany, że opozycja w takiej sprawie nie jest w stanie mówić jednym głosem - stwierdził Schetyna.