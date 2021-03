Borys Budka: Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Całe zarządzanie pandemią jest niestety pokazem wielkiej nieudolności - mówi Borys Budka. - To, co dzieje się teraz ze szpitalami tymczasowymi, to jest wypadkowa jakiegoś planu, to po prostu tak im wyszło - przekonuje lider PO.