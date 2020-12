Andrzej Olechowski: Po porażce PiS wdepniemy w PO, partię bez planu

Andrzej Olechowski w rozmowie z tygodnikiem "Wprost" krytycznie odniósł się do dzisiejszej klasy politycznej. - Działają w polityce dla zarobku, dla kariery, a nie dla idei i potrzeby dokonania zmian. Za moich czasów ludzie chcieli reformować. Ktoś, kto nie chciał zmieniać, nie nadawał się do rządu. Dzisiejszy polityk kalkuluje, czy mu się opłaci, czy nie straci - mówił.

Krytykował również Platformę Obywatelską, partię której był założycielem. - Gdy PiS przegra – wdepniemy w nieprzygotowaną PO. To się rzuca w oczy i do tego nie można dopuścić - mówił. - To partia bez klarownego planu, wizji Polski po PiS - dodał.