Borys Budka: Słowa Macierewicz wskazują na walkę wewnątrz PiS

- Wspaniały marsz. Byłby wspaniały, dzięki patriotyzmowi polskiej młodzieży. Tylko że doszło do wydarzeń, które muszą zostać wyjaśnione - skomentował Marsz Niepodległości były szef MON.

- Doszło do sytuacji, w której policja strzelała do ludzi. Strzelała do ludzi, chociaż to Antifa zaatakowała polskich patriotów (w środę w mediach społecznościowych rozpowszechniano fałszywy wpis, pochodzący rzekomo z profilu Antify, który głosił, że w czasie marszu doszło do rzekomej prowokacji - red.). Nie wiemy kto wydał ten rozkaz, to musi zostać wyjaśnione - stwierdził Macierewicz.