Siemoniak odpowiada Macierewiczowi: Niech ten oszust teraz milczy!

W piątek w obecności prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Mariusza Błaszczaka oraz ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher podpisano finalną umowę na zakup nowoczesnych samolotów 5. generacji.

Gdy jesienią zeszłego roku Kongres USA wydawał zgodę na sprzedaż Polsce najnowocześniejszych myśliwców koncernu Lockheed Martin i systemu technicznego wsparcia dla 32 samolotów, wycenił wstępnie transakcję na ok. 6,5 mld dol. W toku kilkumiesięcznych negocjacji cenę awangardowej broni udało się obniżyć do 4,6 mld dol.

- Dlaczego tak drogo? Przede wszystkim to wina opozycji - ocenił w rozmowie z Radiem Maryja Antoni Macierewicz. - To właśnie ona w latach 2008–2009 odrzuciła propozycję Stanów Zjednoczonych wejścia do zespołów państw, które wspólnie podjęły się produkcji tego samolotu i one oczywiście uczestniczą oraz korzystają z tych efektów dużo taniej – w bardziej bezpośrednim trybie od nas - mówił były minister obrony narodowej.

- My płacimy więcej, dlatego że Tomasz Siemoniak oraz Bogdan Klich odrzucili propozycję USA - dodał.