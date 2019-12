Grodzki: Słowa potrafią ranić bardziej niż skalpel Fotorzepa, Dariusz Golik

- Może zabrzmi to nieskromnie, ale w exposé premiera Morawieckiego wybrzmiewały echa mojego wystąpienia do społeczeństwa.Drugą stronę trochę zaniepokoiło, że pojawił się ktoś, mówiący o wartościach, szacunku, honorze i przyzwoitości. Trochę osób zaczęło się do tego odnosić - marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki nie tylko o polityce w rozmowie z Michałem Kolanko.