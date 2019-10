Neumann: Żeby być dobrym kandydatem, trzeba chcieć Sławomir Neumann, były szef klubu PO-KO Fotorzepa/ Sławomir Mielnik

Jeżeli ktoś nie jest w stanie, nie chce, albo nie ma przekonania do startu, to nie będzie dobrym kandydatem, bo nie ma serca do tej rozgrywki. Czy Donald Tusk chce? Zobaczymy - mówił w TOK FM Sławomir Neumann, były szef klubu parlamentarnego PO.