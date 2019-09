Siemoniak: Jak prezes zadzwoni, to Banaś poda się do dymisji

W programie podano, że w kamienicy mieści się niewielki pensjonat, który oferuje gościom pokoje na godziny. Z materiału TVN 24 wynika, że w 2016 roku Marian Banaś zadeklarował, że sprzeda kamienicę, ale nigdy do tego nie doszło. Umowa przedwstępna została jednak odnotowana w dokumentach sądowych, poinformowali dziennikarze. Jak podano, niedoszłym nabywcą jest 30-letni Dawid O., który jednocześnie prowadzi pensjonat w kamienicy ministra.

Marian Banaś, były minister finansów i nowy szef Najwyższej Izby Kontroli, wpisał do oświadczenia majątkowego: dwa domy, grunty rolne oraz kamienicę. Kamienicę oraz dwa mniejsze mieszkania wynajmuje – poinformował w sobotę „Superwizjer” TVN 24, podając, że kamienica położona jest w krakowskiej dzielnicy Podgórze.

- Nie ma niezależnych ludzi w PiS. Sądzę, że jeżeli prezes (Jarosław Kaczyński) zadzwoni, to Marian Banaś poda się do dymisji. Ta sprawa ma ogromny kaliber, jest bardzo poważnym kryzysem. Dotyczy osoby, która przez kilka lat kierowała administracją skarbową i celną, teraz jest prezesem NIK. Taki ktoś powinien być poza wszelkimi podejrzeniami - ocenił w poniedziałek w TVN24 Tomasz Siemoniak.

Zdaniem wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej „Ludzie PiS są poza prawem”. - Uważają, że nic ich nie dotknie i rzeczywiście ich pasja do nieruchomości jest jakaś tutaj zdumiewająca. To partia deweloperów, milionerów, jak się okazuje. Ilu ludzi ma kamienice, które można na takie cele wynajmować w Krakowie? Coś tu jest nie tak - zauważył.

- Marian Banaś wszystko zawdzięcza prezesowi, to kwestia tego, że mamy wybory za 3 tygodnie i prezes nie może ustąpić, bo jeżeli kazałby podać się Banasiowi do dymisji to przyzna, że od lat promowali człowieka, który nigdy nie powinien być na tych funkcjach - dodał Tomasz Siemoniak.