Grzegorz Schetyna: Ja wicepremierem u Roberta Biedronia? Żart

Robert Biedroń powiedział, że gdy zostanie premier to Grzegorz Schetyna może zostać wicepremierem i szefem MSWiA. Lider Platformy Obywatelskiej uważa, że takie słowa to żart.

- Jego zapowiedzi to klasyczny populizm - mówił w Polsat News Grzegorz Schetyna. Słowa o zostaniu premierem lider PO ocenił jako "happening".

- Podkreślenie swojej wagi, twardej walki żeby wejść w ogóle do Sejmu. Każda partia która powstaje, każde wybory są sprawdzianem. Musi dużo zrobić żeby się do Sejmu dostać, to nie jest łatwe - skomentował.

Zdaniem Schetyny przed zbliżającymi się wyborami potrzebna jest zjednoczona koalicja, ponieważ "będzie to starcie dwóch wielkich bloków".

- Budowanie porozumień w opozycji nie jest proste, widzimy to przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W wariantach parlamentu krajowego jest jeszcze trudniejsze - mówił.

Szef Platformy Obywatelskiej mówił również na temat "taśm Kaczyńskiego". Zapowiedział, że po wyborach jego partia powoła komisję śledczą ws. Srebrnej. - To nie tylko kwestia prokuratury i służb, które bardzo intensywnie powinny pracować nad tą kwestią. Powinna być komisja śledcza - stwierdził.