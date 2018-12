Siemoniak: Upadek ministra Ziobry

Akurat kiedy rozkręca się afera KNF-u dotycząca PiS-u, zatrzymywani są urzędnicy z poprzednich czasów - mówił były szef MON w rządzie PO-PSL Tomasz Siemoniak w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

Zdaniem Siemoniaka, gdyby nie aresztowanie Marka Ch., byłego szefa KNF, "to pies z kulawą nogą by nie przyszedł do Kwaśniaka czy Jakubiaka", zaś działanie ministra Zbigniewa Ziobry to próba rozmycia sprawy i "czysta polityka".

Zatrzymanych 6 grudnia byłego szefa KNF i sześciu urzędników prokuratura wypuściła następnego dnia za poręczeniem majątkowym, zarzucając im opieszałość i niedopełnienia obowiązków w sprawie dotyczącej SKOK Wołomin.

- Obserwujemy upadek ministra Ziobry - mówił Siemoniak, według którego Ziobro piastuje urząd szefa resortu sprawiedliwości jedynie "z łaski prezesa Kaczyńskiego", mimo że legitymację do sprawowania tej funkcji "dawno stracił".

Siemoniak odniósł się też do słów ministra Ziobry, który, mówiąc o poważnym pobiciu cztery lata temu byłego wiceszefa KNF powiedział, że Wojciech Kwaśniak być może dlatego został pobity, że "Komisja Nadzoru Finansowego przez długi czas rozzuchwalała przestępców".

O zlecenie pobicia Kwaśniaka oskarżony został członek SKOK Wołomin.

Według polityka PO słowa te kompromitują ministra sprawiedliwości, bo usprawiedliwiają to, co się stało.

Siemoniak komentował również wczorajsze słowa Patryka Jakiego, który w "Kawie na ławie" powiedział, że wie, co było w komputerach osób zatrzymanych w związku ze sprawą SKOK Wołomin, oraz że osoby te "wiedziały twardo już w 2013 roku, że jest tam gigantyczne złodziejstwo".

- Co to ma w ogóle być? Wiceminister sprawiedliwości uczestniczy w śledztwie? Zna jakieś dowody? Kilka dni po tym przychodzi do programu i opowiada takie rzeczy. Gdzie my żyjemy? - pytał oburzony Siemoniak.