"Wyższe płace". Schetyna przedstawi nową propozycję

W piątek wieczorem przy okazji dyskusji o wotum zaufania i w sobotę rano na specjalnej konferencji Platforma Obywatelska przedstawi nową, obszerną propozycję programową.

"Wyższe Płace" - pod tym hasłem odbędzie się sobotnia konferencja prasowa, jeszcze przed rozpoczęciem planowanej o 11:00 konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

Jak się dowiadujemy, o propozycjach Platformy wspomni też Grzegorz Schetyna w swoim wieczornym przemówieniu w trakcie sejmowej debaty nad konstruktywnym wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego.

W sobotę PiS ma przedstawić nowe pomysły i wizje na 2019 rok. Wygląda jednak na to, że Platforma przygotowuje odsłonięcie istotnego elementu swojego programu wyborczego już wcześniej, przy okazji debaty.

Do tej pory wydawało się, że debata o wotum będzie przebiegała wedle znanego od dawna schematu. Jednak posunięcie Platformy to nowy ruch, który najlepiej pokazuje zmianę klimatu politycznego i trwającą faktycznie rywalizację nie tylko o zwycięstwo w wyborach do PE w maju, ale i jesienią.

W piątek swoje niektóre propozycje programowe zaprezentował Robert Biedroń.