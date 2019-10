Ekstraklasa: Dariusz Mioduski wyśmiany w domu

Zapewne właśnie o takim scenariuszu marzył 18-latek kilka godzin wcześniej, gdy dowiedział się, że po raz trzeci w życiu znajdzie się w kadrze dorosłego zespołu. Wcześniej spędził cały mecz z Wisłą Płock na ławce rezerwowych i rozgrzewając się, a także zagrał z Wigrami Suwałki w Pucharze Polski. W lidze dostał jednak pierwszą szansę, i to od razu w takim meczu, w tak ważnym momencie. Gdy pojawił się na murawie, było 1:1. Dziesięć minut wcześniej straty po golu Darko Jevticia, wyrównał Arvydas Novikovas. Dla Litwina to także było debiutanckie trafienie w Legii. O tyle ważne, że wcześniejszymi występami i nieporadnością pod bramką rywali zdążył na tyle zirytować kibiców wicemistrza Polski, że ci niemal domagali się oddania go z powrotem do Jagiellonii.