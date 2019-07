Liga Europy: Dokończyć dzieła

Tydzień temu polskie kluby wygrały. Dla Piasta Gliwice i Lechii Gdańsk były to pierwsze zwycięstwa w Europie. Mimo to awans kompletu przedstawicieli ekstraklasy do trzeciej rundy wcale nie jest przesądzony. Wprost przeciwnie, wyjazdowe rewanże będą wyzwaniem, gdyż Piast, Lechia i Legia wygrywały tylko jedną bramką.

Najlepszą szansę, by na rewanż jechać z większą zaliczką, miała ekipa Piotra Stokowca. W ostatniej minucie Artur Sobiech trafił jednak w poprzeczkę. Kibice byliby z pewnością spokojniejsi przed meczem z Broendby IF w Kopenhadze, gdyby tydzień temu piłka poleciała kilkadziesiąt centymetrów niżej. W Gdańsku to gospodarze byli zespołem lepszym i dało się nawet słyszeć opinie, że był to najlepszy mecz Lechii prowadzonej przez Stokowca.