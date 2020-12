Szczyt w Monachium: Bayern gra z RB Lipsk

Oficjalny serwis Bundesligi zapowiada to spotkanie jako pojedynek Roberta Lewandowskiego z młodym francuskim obrońcą Dayotem Upamecano. Polski napastnik przystąpi do niego wypoczęty, w tygodniu dostał wolne, podobnie jak Manuel Neuer, i nie poleciał z drużyną do Madrytu na mecz z Atletico. Jego bilans przeciw Lipskowi to pięć goli w ośmiu spotkaniach Bundesligi.

Zespół Red Bulla - nawet bez sprzedanego do Chelsea Timo Wernera - był w stanie dotrzeć w ubiegłym sezonie do półfinału Champions League. Kolejnym celem ma być tytuł mistrzowski, ale by marzyć o zdetronizowaniu Bayernu, trzeba wreszcie wygrać w Monachium.

To będzie też weekend derbów. W piątek swoje święto będzie mieć Berlin, w sobotę - Turyn, a w niedzielę - Londyn.

Mecz Herthy z Unionem to dla Krzysztofa Piątka kolejna szansa, by przekonać do siebie trenera. W spotkaniu Juventusu z Torino zobaczymy prawdopodobnie dwóch reprezentantów Polski: Wojciecha Szczęsnego i Karola Linetty'ego. W derbach Londynu żaden polski piłkarz nie zagra, ale starcie Tottenhamu z Arsenalem obiecuje spore emocje, nawet jeśli Kanonierom bliżej dziś do strefy spadkowej niż do prowadzącej w tabeli Premier League drużyny Jose Mourinho.

W Hiszpanii zmierzą się w sobotę zespoły, które triumfowały najczęściej w Lidze Europy (Sevilla) i Lidze Mistrzów (Real).