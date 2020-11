Diego Maradona nie żyje

Na początku listopada Diego Maradona zgłosił się do szpitala, skarżył się na złe samopoczucie i brak apetytu. Został poddany badaniom, a następnie przeszedł operację usunięcia krwiaka mózgu. Lekarz byłego gwiazdora reprezentacji Argentyny mówił niedługo po dokonaniu zabiegu, że pacjent dobrze znosi okres pooperacyjny.

Diego Armando Maradona zadebiutował w barwach Argentinos Juniors, drużyny, dla której w 167 meczach zdobył 115 bramek. Następnie związał się z Boca Juniors. W 1982 r. przeniósł się do Europy - występował najpierw w Barcelonie, później podpisał kontrakt z SSC Napoli. W 1989 r. wywalczył z klubem Puchar UEFA. Po jednym sezonie w FC Sevilla Maradona wrócił do Argentyny, gdzie grał w Newell’s Old Boys oraz - po przerwie spowodowanej dyskwalifikacją za stosowanie niedozwolonych środków - w Boca Juniors.

Poprowadził reprezentację Argentyny do zwycięstwa w Mistrzostwach Świata w 1986 r. W ćwierćfinale walnie przyczynił się do pokonania Anglii - zdobył jedną bramkę ręką (zagranie przeszło do historii jako tzw. ręka Boga) oraz drugą, po rajdzie przez ponad pół boiska.

Cztery lata później na turnieju we Włoszech reprezentacja Argentyny przegrała w finale z RFN.

Diego Maradona występował także na mistrzostwach w USA w 1994 r. - został wykluczony po dodatnim teście antydopingowym, a jego zespół odpadł w 1/8 finału.

Karierę piłkarską Maradona zakończył w 1997 r. Później zajął się pracą trenera. Prowadził kluby w lidze argentyńskiej. W 2008 r. został selekcjonerem reprezentacji Argentyny, która pod jego wodzą awansowała na mundial w 2010 r., na którym doszła do ćwierćfinału, w którym przegrała z Niemcami.