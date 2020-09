Liga Narodów: wreszcie polskie zwycięstwo

Dokładnie dwa lata temu zremisowaliśmy w Bolonii z Włochami (1:1), przez prawie pół meczu - po golu Piotra Zielińskiego - prowadziliśmy. To był debiut Jerzego Brzęczka w roli selekcjonera, po zakończonym klapą mundialu w Rosji wracała nadzieja, że nie zapomnieliśmy, jak gra się w piłkę.

Spotkanie z Bośnią miało podobny ciężar gatunkowy. O ile porażka z Holandią zaskoczeniem nie była, to już styl gry naszej drużyny był nie do przyjęcia. W Zenicy mieliśmy zobaczyć odmienioną i odważniejszą reprezentację.

Brzęczek zapowiadał zmiany w każdej formacji i słowa dotrzymał. Wojciecha Szczęsnego w bramce zastąpił Łukasz Fabiański, na lewej stronie obrony za Bartosza Bereszyńskiego, który zawinił przy golu w Amsterdamie, wyszedł Maciej Rybus, w środku pola partnerem Grzegorza Krychowiaka został Jacek Góralski, na skrzydło wrócił Kamil Grosicki, a do ataku Arkadiusz Milik.

Jeszcze więcej roszad (siedem) w porównaniu do udanego meczu z Włochami (1:1) dokonał trener Bośniaków Duszan Bajević. Na ławce zostawił m.in. swoją największą gwiazdę, napastnika Romy Edina Dzeko, obrońcę Arsenalu Seada Kolasinaca czy przebojowego Edina Viscę.

To nie przeszkodziło gospodarzom przejąć kontroli nad spotkaniem i już w 24. minucie wyjść na prowadzenie. Doświadczony turecki sędzia Cuneyt Cakir uznał, że Jan Bednarek faulował rywala, podyktował rzut karny, Fabiański wyczuł intencje Harisa Hajradinovicia, ale strzał był na tyle precyzyjny, że nie sięgnął piłki.

Na pierwsze celne uderzenie przyszło nam czekać pół godziny (Piotr Zieliński), na pierwszą groźną akcję kilka minut dłużej. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Kamil Glik strzelił głową minimalnie obok bramki. Drugiej próby już nie zmarnował i po asyście Kamila Grosickiego tuż przed przerwą doprowadził do wyrównania.

Grosicki, obok grającego tym razem na prawym skrzydle Kamila Jóźwiaka, stwarzał Bośniakom najwięcej kłopotów. I to on w 67. minucie wykorzystał podanie Macieja Rybusa, trafił głową na 2:1 i dał nam pierwsze zwycięstwo w Lidze Narodów.

Kolejne mecze - z Włochami (w poniedziałek wygrali w Amsterdamie 1:0) i Bośnią oraz towarzyski z Finlandią - dopiero za miesiąc. Wróci Robert Lewandowski, wszyscy kadrowicze będą już w trakcie sezonu. Trzeba mieć nadzieję, że i gra wyglądać będzie dużo lepiej.



LIGA NARODÓW - DYWIZJA A



Bośnia i Hercegowina - Polska 1:2 (1:1)

Bramki - dla BiH: H. Hajradinović (24-z karnego); dla Polski: K. Glik (45), K. Grosicki (67).

Bośnia i Hercegowina: Begović - Kvrzić, Bicakcić, Sanicanin, Civić (82, Milosević) - Besić (60, Dzeko), Hadziahmetović, Hajradinović - Hodzić, Koljić, Gojak (46, Visca).

Polska: Fabiański - Kędziora, Glik, Bednarek, Rybus - Góralski, Krychowiak (68, Klich) - Jóźwiak, Zieliński (85, Linetty), Grosicki (80, Szymański) - Milik.