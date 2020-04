Zbigniew Boniek: Brzęczek może spać spokojnie

Panie prezesie, słyszałem, że chce pan zwolnić Jerzego Brzęczka.

Zbigniew Boniek: Gdzie pan słyszał? Ja niczego takiego nie powiedziałem.

Ale dawał pan do zrozumienia, że to jest możliwe.

Nic podobnego. Pańscy koledzy po fachu nudzą się w domach, nie mają co pisać i wymyślają niestworzone rzeczy. Chcą tworzyć rzeczywistość, zamiast ją opisywać. Brzęczek to jest temat zastępczy, ale on ma nazwisko, ja mam nazwisko. Jak się połączy obydwa to się będzie dobrze klikało. Wszyscy jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, nie wiemy co będzie jutro. Ja nawet nie wiem, czy będę prezesem do października, czy dłużej.

Od czego to zależy?

Jeśli sytuacja w kraju polepszy się na tyle, że do września będzie można przeprowadzić wybory w wojewódzkich związkach piłki nożnej, to wtedy zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze PZPN odbędzie się w planowanym terminie 28 października. Złożę na nim swój mandat i zostaną przeprowadzone wybory na nowego prezesa. Jeśli się nie uda, to będę pełnił swój urząd nadal.