Remisy polskich drużyn. Legia nie strzela na Gibraltarze

Cracovia wyszła na prowadzenie w 40. minucie. Rafael Lopes zagrał do Pelle van Amersfoorta, a Holender oddał strzał na bramkę gospodarzy. Piłka odbiła się od Dominika Kruzliaka i wpadła do bramki Martina Jedlicki.

Przed swoim dzisiejszym meczem Legia Warszawa była zdecydowanym faworytem, jednak już po kilku minutach widać było, że zawodnicy z Gibraltaru nie zamierzają się bronić.

Zawodnicy College Europa FC stworzyli sobie kilka okazji do strzelenia bramki Radosława Majeckiego.

Zawodnicy Aleksandara Vukovicia po zmianie stron nie grali lepiej. Dłużej utrzymywali się przy piłce, jednak nie przekładało się to na okazje bramkowe.

W końcówce spotkania wicemistrzowie Polski przyspieszyli swoją grę, jednak zabrakło dokładności. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

- Rywale pokazali charakter. Walczyli o każdą piłkę. Dobrze się czuli na sztucznej murawie, na której grają na co dzień. Nie zaskoczyli nas. Europa to nie jest słaby zespół, ale uważam, że my jesteśmy dużo lepsi i musimy to pokazać w rewanżu - powiedział po meczu trener Legii.

College Europa FC - Legia Warszawa 0:0 (0:0)

Żółte kartki: Velasco (62.)

