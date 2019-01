Puchar Ligi: Chelsea Londyn w finale AFP

Chelsea wygrała z Tottenhamem 2:1 w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Anglii co oznaczało konieczność rozstrzygnięcia sprawy awansu w rzutach karnych. Te lepiej wykonywali piłkarze "The Blues" - i to oni zagrają w finale (w pierwszym meczu było 1:0 dla Tottenhamu, w Pucharze Ligi Angielskiej nie obowiązuje zasada, że gole strzelone na wyjeździe liczą się podwójnie - red.) - relacjonuje Onet.