PZPN odbierze licencję Wiśle Kraków? Boniek: Dosyć tego

Łukasz Wachowski, dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, poinformował, że skierował do Komisji Licencyjnej wniosek o wszczęcie postępowania ws. Wisły Kraków.

"Na cierpliwość nie ma już miejsca. Machina ruszyła" - napisał w czwartek na swoim koncie na Twitterze Wachowski, komentując zamieszanie wokół Wisły Kraków. W środę poinformowano, że transakcja, na mocy której Biała Gwiazda miała być sprzedana zarejestrowanemu w Luksemburgu funduszowi Alelega i angielskiemu Noble Capital Partner, została unieważniona.

"W związku z naruszeniami kryteriów »A« Podręcznika Licencyjnego jakich w ostatnich dniach dopuścił się Klub Wisła Kraków jak również niemożliwością ustalenia sytuacji prawno-organizacyjnej Klubu, skierowałem do Komisji Licencyjnej PZPN wniosek o wszczęcie postępowania, co skutkować może zawieszeniem licencji" - poinformował na Twitterze Łukasz Wachowski.

Do sprawy Wisły odniósł się także prezes PZPN Zbigniew Boniek. Jeszcze w środę pisał on, że "zlikwidować, zabronić, wyrzucić z rozgrywek to PZPN zawsze może, natomiast jest to rzecz ostateczna, którą chcielibyśmy uniknąć". "Pozytywny sygnał ma przejść z Krakowa, jest jeszcze trochę czasu, do roboty" - apelował.

W czwartek Boniek zauważył, że "zamiast sygnałów na razie same kłamstwa". "Dosyć tego" - stwierdził.

