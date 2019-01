Policja w budynkach klubowych Wisły Kraków Stadion "Białej Gwiazdy" Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution 2.0 Generic license, fot. Piotr Drabik

Policja weszła m.in. do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła. To element postępowania mającego na celu ustalenie, czy podczas sprzedaży klubu firmom z Wielkiej Brytanii i Luksemburgu nie doszło do działań na szkodę spółki.