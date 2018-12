Real Madryt wygrał Klubowe Mistrzostwa Świata

Piłkarze Realu Madryt pokonali Al Ain 4:1 w finale Klubowych Mistrzostw Świata.

Real Madryt po Klubowe Mistrzostwo Świata sięgnął czwarty raz, a trzeci raz z rzędu.

W 14. minucie Hiszpanie przeprowadzili akcję, po której Luka Modrić dał im prowadzenie. Karim Benzema przyjął piłkę po dośrodkowaniu w pole karne i odegrał przed szesnastkę do Chorwata, ten precyzyjnym strzałem lewą nogą dał europejskiemu zespołowi prowadzenie.

Na 2:0 wynik w 60. minucie podwyższył Marcos Llorente. W 79. kolejną bramkę dla Królewskich zdobył Sergio Ramos.

Jedyną bramkę dla Al Ain zdobył Tsukasa Shiotani, jednak ostatnie zdanie należało do Realu. W doliczonym czasie gry długie podanie trafiło do Juniora Viniciusa. Blokujący go pod bramką Yahia Nader wbił piłkę do własnej siatki.

Real Madryt - Al Ain 4:1 (2:0)

Bramki: Luka Modrić (14), Marcos Llorente (60), Sergio Ramos (79), Yahia Nader (90-sam.) - Tsukasa Shiotani (86)

Więcej: Onet.pl