Problemy z fiskalizacją kas on line

Przedsiębiorcy mogą mieć problem ze spełnieniem ustawowego obowiązku. Fiskalizacja kas on line, umożliwiających przesyłanie danych do Urzędu Skarbowego, pod znakiem zapytania.

Poniżej dalsza część artykułu W ostatnich dniach serwisanci sygnalizowali problemy z fiskalizacją urządzeń on line. Przerwy w poprawnej pracy trwały od 1 do nawet 4 godzin. Ani producenci urządzeń do rejestracji sprzedaży zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, ani serwisanci Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej, nie byli uprzedzeni przez Ministerstwo Finansów o ryzyku wystąpienia problemów technicznych mogących zakłócić funkcjonowanie kas on line. W naszej ocenie źródłem problemu mogą być prace serwisowe bądź błędy systemu Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Problemy oczywiście nie były zamierzone, ale wystąpiły co niestety może zwiastować paraliż systemu kasowego w okresie wejścia w życie obowiązku zarejestrowania kas fiskalnych on line (1 stycznia 2020).

Nie można również wykluczyć, że problemy są wynikiem przekroczenia limitu przepustowości systemu CRK. Kilka lat temu w czasie konsultacji społecznych Ministerstwo Finansów informowało, że pojemność CRK w pierwszym etapie zaplanowana została na obsługę 100 tysięcy urządzeń. Obecnie zafiskalizowano ich już ponad 140 tys. (tylko w tym miesiącu blisko 50 tys.). Wszystko to powoduje, że nie ma pewności czy infrastruktura CRK została odpowiednio przygotowana do obsługi podatników na taką skalę.

Już teraz użytkownikom wyświetlają się komunikaty o błędach związanych z przesyłaniem danych lub brakiem ich transmisji do CRK. Zwłaszcza nowi użytkownicy kas widząc takie „powiadomienia" wzywają serwis w celu rozwiązania problemów technicznych. Niestety serwis nie jest w stanie pomóc ponieważ w tym przypadku problem leży po stronie systemu i nie ma związku z kasami.

Na szczęście kasy sprzętowe online w odróżnieniu od kas wirtualnych, które pierwotnie MF planowano wprowadzić na rynek już od 1 stycznia 2020 roku mają możliwość prowadzenia rejestracji sprzedaży czy usług i wystawiania paragonów bez względu na możliwość transmisji danych do CRK. Co ważne, dane transakcji po przywróceniu poprawnej komunikacji zostaną przesłane do CRK nawet w przypadku wielogodzinnych opóźnień.

Jednak błędy czy też prace serwisowe na środowisku serwera CPD (Centrum Przetwarzania Danych), powodują, że nie ma możliwości zafiskalizowania kasy czyli przestawienia jej z trybu „szkoleniowego" w tryb fiskalny. A według posiadanych przez nas danych, dziennie fiskalizowanych ostatnio było nawet ponad 5000 kas online.

Należy mieć na uwadze, że brak możliwości fiskalizacji kasy w ustalonym przez serwis i podatnika terminie oznacza, że podatnik - z przyczyn od siebie niezależnych - nie rozpocznie rejestracji sprzedaży. Tym samym nie wypełni nałożonego na niego obowiązku w Art. 145b. ust. 1 Ustawy o VAT, co w praktyce stanowi przestępstwo skarbowe. Co więcej podatnik nie będzie mógł skorzystać z odliczenia do 700 zł za zakup kasy on line określonego w Art. 145b ust. 3 Ustawy o VAT.

Tymczasem 24 grudnia 2019 roku producenci oraz OPBF otrzymali z Ministerstwa Finansów informacje o planowanej w dniach 30 grudnia 2019 roku - 2 stycznia 2020 roku przerwie serwisowej związanej z pracami na środowisku produkcyjnym CRK. Wprawdzie, zgodnie z komunikatem, Ministerstwo Finansów nie przewiduje problemów technicznych związanych z fiskalizacją i przyjmowaniem danych z kas, to doświadczenie ostatnich tygodni każe przepuszczać, że takie problemy mogą jednak wystąpić. W naszej ocenie jakiekolwiek awarie na przełomie roku spowodują, że wiele tysięcy kas online może nie zostać zafiskalizowanych na czas określony w ustawie.

- Marcin Monkiewicz, prezes Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej