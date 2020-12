Robert Gwiazdowski: Państwo chce wiedzieć wszystko

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało niedawno projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej (SInF). Pod tą niewinną nazwą kryje się zbieranie informacji o rachunkach wszystkich obywateli – bankowych, w SKOK-ach, płatniczych czy papierów wartościowych. Informacje z systemu będą mogły być wykorzystywane przez: prokuraturę, policję oraz m.in. przez CBA, ABW, wywiad, kontrwywiad, żandarmerię i Straż Graniczną. Ma to umożliwić „terminową identyfikację dowolnej osoby fizycznej lub prawnej posiadającej lub kontrolującej rachunki płatnicze oraz rachunki bankowe, a także skrytki depozytowe".

Ale oczywiście niewinni nie mają się czego obawiać! Trzeba mieć zaufanie do państwa! Tym bardziej że projekt stanowi „implementację" dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/843 z 30 maja 2018 roku w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Skoro służby mogą nas dziś bez powodu (lub z powodu wyimaginowanego) bezkarnie podsłuchiwać i podglądać, to dlaczego nie miałyby przeglądać naszych przelewów?