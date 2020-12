Paweł Rochowicz: Zmiany podatkowe dla spółek 2021 - brak prostych podpowiedzi

Wszystko za sprawą zmian w podatkach dochodowych. Są one przedstawiane przez Ministerstwo Finansów jako „uszczelnienie systemu" i „zachęta do inwestowania". Czy tak rzeczywiście będzie – czas pokaże. Na razie widać, że wykreowano popyt na takie doradztwo. Trudno jednak o uniwersalne podpowiedzi, jak dostosować swój biznes do zmian w PIT i CIT na 2021 rok. Inne będą scenariusze dla udziałowca kilku spółek komandytowych, inne dla prostych struktur rodzinnych. Niemniej jednak staramy się nakreślić główne obszary zmian prawa i zasugerować przynajmniej kierunki ewentualnych przekształceń biznesu.

