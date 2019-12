Krzysztof Kurosz: nowy sposób wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa

Powściągliwość wymagana od wszystkich

Projekt przepisu godzi w wolność. W preambule Konstytucji RP godność człowieka postawiona została obok prawa do wolności oraz obowiązku solidarności z innymi. Zwolennicy prawa natury wskazują, że wolność, w tym wolność wypowiedzi, wynika z samego człowieczeństwa. Jest ważniejsza od wszelkich konstytucji, umów międzynarodowych i jakichkolwiek ustaw. One jedynie potwierdzają to, co samym rozumem da się rozpoznać. Człowiek rodzi się wolny i umiera wolny. W zakres wolności człowieka „wchodzą prawa przyrodzone, których osobnik w żadnym wypadku nie może być pozbawiony, których nawet sam zrzec się nie może" (J. Lock). Nie wolno zakazywać mówienia. Każdy, kto sprawuje funkcje publiczne, musi ścierpieć wypowiedzi, w tym nieprzychylne, wrogie, a nawet złośliwe. Nie można (w znaczeniu braku możliwości wywołania takiego skutku) zadekretować przyjaźni czy lubienia. Życie społeczne, by było udane, wymaga wymiany ocen i opinii, w tym nieprzychylnych. Forma ma znaczenie. To już jednak co do zasady kwestia smaku. Tak na marginesie, powściągliwości (dobrowolnej, a nie zadekretowanej) można oczekiwać od wszystkich władz we wzajemnych relacjach ze sobą. Bo wszystkie władze są równe.