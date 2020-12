Olga Biernacka: Dobry samarytanin w czasie pandemii

Jak jest w USA

W Stanach Zjednoczonych doktryna dobrego samarytanina przewiduje, że nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej ten, kto działając w dobrej wierze i nie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza do uszczerbku na zdrowiu, a nawet do śmierci osoby, której udziela pomocy w przypadkach nagłych, jeżeli szkoda ta nie jest wynikiem rażącego niedbalstwa (ang. gross negligence). W większości stanów prawo przewiduje, że lekarz może powołać się na prawo dobrego samarytanina, tylko jeżeli udziela pomocy poza placówką medyczną i tylko w stosunku do osób, które nie są jego pacjentami (np. ofiarom wypadku na miejscu zdarzenia), a więc nie w ramach wykonywania swoich codziennych obowiązków zawodowych. Jednakże, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego, w poszczególnych stanach (np. w Arizonie) zdecydowano się rozszerzyć zastosowanie prawa dobrego samarytanina na pracowników medycznych udzielających pacjentom świadczeń zdrowotnych w ramach walki z pandemią Covid-19. Powyższe uzasadnia się przede ograniczeniami w dostępie do sprzętu medycznego, łóżek i przepracowaniem, co może narażać pracowników medycznych na ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej za potencjalne błędy.

Czytaj też: Walka z epidemią koronawirusa: nie każdy błąd lekarza bez kary