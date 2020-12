Oskar Tułodziecki: Czy platforma internetowa to tylko pośrednik

W grudniu okaże się, czy TSUE podważy własny dorobek orzeczniczy.

Niedługo dowiemy się, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postrzega działanie platform internetowych – czy odpowiadają za eksploatację dostępnych na nich utworów, czy też pozostają biernym i neutralnym pośrednikiem, który nie ponosi za nie odpowiedzialności. Poniżej dalsza część artykułu

Bez licencji od twórców Status platform internetowych oferujących użytkownikom darmowe treści chronione prawem autorskim oraz kwestia ewentualnej odpowiedzialności tych platform wobec uprawnionych jest od dawna przedmiotem kontrowersji oraz sporów sądowych. W przeważającej większości przypadków oferowane są treści umieszczone bez zgody autorów. Operatorzy platform nie uzyskują licencji od twórców, twierdząc, że nie muszą tego robić, bo ich rola ogranicza się do bycia neutralnym pośrednikiem. Osoby, które na platformach umieszczają nielegalne treści, pozostają zwykle anonimowe. Mamy zatem co najmniej trzy strony: osoby dostarczające nielegalne treści, platformy i użytkowników internetu, którzy korzystają z darmowej oferty filmów lub muzyki.

Rozkład wzajemnych praw i ustalenie osób odpowiedzialnych za eksploatację utworów na platformach stały się jednym z najtrudniejszych zagadnień we współczesnym prawie autorskim. Obecnie oczekujemy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który z pewnością otworzy nowy rozdział w tej debacie.

W 2019 r. uchwalona została nowa dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. W odniesieniu do platform przecięty został węzeł gordyjski. Dyrektywa potwierdziła to, że platformy oferujące treści użytkownikom internetu dokonują ich publicznego udostępniania i że muszą na tę działalność uzyskać zgodę uprawnionych. Był to milowy krok w sprawie postrzegania prawnej istoty działań platform.

Jeszcze przed przyjęciem tej dyrektywy do TSUE trafiły sprawy dotyczące YouTube'a i Uploaded. Obie skierował niemiecki sąd, a TSUE połączył je do wspólnego rozpoznania. Przedmiotem pytań prejudycjalnych jest to samo zagadnienie – czy te platformy dokonują publicznego udostępniania utworów, czy też są neutralnymi pośrednikami, a za naruszenia odpowiadają umieszczający na nich treści. Zwracając się do TSUE, sąd niemiecki nie znał ostatecznego kształtu dyrektywy o jednolitym rynku cyfrowym. Wydawać by się mogło, że wyrok TSUE jest łatwy do przewidzenia, szczególnie po uchwaleniu nowej dyrektywy. Nie jest to jednak oczywiste.

Powodem jest opinia rzecznika generalnego Saugmandsgaarda Oe. Uznał on, że platformy są neutralne technologicznie, podlegają zwolnieniu z odpowiedzialności zastrzeżonemu dla podmiotów świadczących usługi hostingowe, a za nielegalne treści na platformach odpowiadają ci, którzy te treści umieścili. To konkluzje kontrowersyjne i w części sprzeczne z orzecznictwem TSUE, nową dyrektywą, a nawet z potocznym doświadczeniem użytkowników internetu. Wszak aby obejrzeć jakieś treści, kierujemy się do serwisu YouTube i nie interesujemy się, kto je tam wrzucił.

Jak z łódką Bols Opinia rzecznika Oe jest sprawnie uzasadniona, a ramy tego artykułu nie pozwalają na bliższe omówienie poszczególnych argumentów, tym bardziej na polemikę. Dość powiedzieć, że są one skrajnie niekorzystne dla przemysłów kreatywnych, a faworyzujące operatorów internetowych. Zdaniem rzecznika nie jest prawnie istotne, że platformy optymalizują ofertę dla użytkowników, kategoryzując materiały, oferując wyszukiwanie czy sugerując powiązane treści. Nie jest też doniosłe czerpanie korzyści z nielegalnych odtworzeń i uzyskiwanie „licencji" od nieuprawnionych użytkowników. Co więcej, rzecznik częściowo neguje dotychczasowy dorobek TSUE w odniesieniu do takich form naruszeń, jak serwis The Pirate Bay czy oferowanie urządzeń typu KODI, gdzie – wbrew wcześniejszym wyrokom TSUE – nie dopatruje się źródła pierwotnej odpowiedzialności za publiczne udostępnianie utworów. To poglądy kontrowersyjne i pomijające istotę działania platform, a skupiające się na wątkach formalistycznych. Nie ujmując wysokiej jakości argumentacji rzecznika, nie mogę oprzeć się porównaniu z prowadzoną przed laty obroną dopuszczalności reklamy łódki Bols czy piwa rzekomo bezalkoholowego. Choć wszyscy znali prawdę, reklamodawcy, wsparci opiniami prawnymi, wypierali się istoty swych działań.

Trybunał często przychyla się do zdania rzeczników generalnych. Możliwe więc, że poglądy rzecznika Oe znajdą pełne lub częściowe odzwierciedlenie w oczekiwanym wyroku TSUE. Za kilka tygodni przekonamy się, czy i w jakim zakresie to nastąpi oraz czy tym samym dojdzie do zakwestionowania przez TSUE własnego dorobku orzeczniczego. W razie pełnego recypowania tych poglądów twórcom pozostanie dochodzenie roszczeń od osób umieszczających na platformach nielegalne treści i wytaczanie licznych powództw o zaniechanie naruszeń.

Od lipca br. dochodzenie naruszeń wobec osób umieszczających nielegalne kopie utworów na platformach jest utrudnione. W orzeczeniu z 9 lipca 2020 r. w sprawie Constantin Film Verleih TSUE uznał bowiem, że zakres danych, których można dochodzić przy pomocy tzw. roszczeń informacyjnych, wynika literalnie z dyrektywy 2004/48/EC o egzekwowaniu praw własności intelektualnej. Nie podlega on wykładni dynamicznej, więc powód musi ograniczyć się do uzyskania danych określonych wprost tą dyrektywą. Niemożliwe jest więc żądanie np. adresu email lub numeru IP urządzenia naruszyciela, co jest niezbędne do poszukiwań jego tożsamości. Co znamienne, i w tym przypadku opinię dla TSUE, cechującą się formalistycznym i niekorzystnym dla prawnego interesu twórców podejściem, przygotował rzecznik Oe.

Na wyrok TSUE musimy poczekać do końca grudnia. Okaże się wtedy, jak wpłynie on na prawne warunki eksploatacji utworów w środowisku cyfrowym.