Wojciech Tumidalski: Wypełnij JPK i módl się do fiskusa

Każda zmiana przepisów to nowa sytuacja prawna, której efektem są kolejne interpretacje ustaw i rozporządzeń. A na brak zmian narzekać nie może nawet najbardziej zagorzały reformator. I chyba tylko on, bo pozostali są niezadowoleni. Prokurator, obrońca i sędzia na procesie karnym żmudnie analizują każdą zmianę kodeksu, jaka zaszła od chwili czynu aż do dnia wyroku. Sąd musi zdecydować, który stan prawny był dla podsądnego najbardziej korzystny – i zastosować właśnie tę ustawę. Gdy proces ciągnie się latami, zmian może być kilkadziesiąt i więcej. Sąd może się pomylić. Od korygowania błędów są wyższe instancje sądowe – apelacje, kasacje i skargi nadzwyczajne.

Tymczasem dla 1,7 miliona polskich płatników VAT właśnie mija termin wysyłania fiskusowi Jednolitego Pliku Kontrolnego w unowocześnionej wersji. Kluczowe są tu kody rozmaitych produktów i usług, które zostały uznane za „wrażliwe" w obrocie. Trzeba prawidłowo je oznaczyć w dokumencie, co nastręcza ogromnych trudności. Na dodatek zmiany wchodzą w życie w środku pandemii. Z tej przyczyny komunikacja między rządem a przedsiębiorcami jest utrudniona. Księgowi alarmują: JPK nie da się wypełnić bez błędu, a za błędy są kary. Słychać, że wielu księgowych, którym co i rusz utrudnia się pracę, chce odejść z zawodu. A władza na to: termin złożenia dokumentów jest ważniejszy niż ich prawidłowość. Ale sankcji grożącej za błąd nikt nie odwołuje i – co gorsza – brak ministerialnych objaśnień, które są pilnie potrzebne. Księgowi w firmach, gminach czy organizacjach pożytku publicznego drżącymi rękami wypełniają formularze.