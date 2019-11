Dokąd zmierza nasze rolnictwo

To presja otoczenia wymusza na rolnikach poszukiwanie korzyści wynikających z tzw. efektu ekonomii skali. W rolnictwie najłatwiej to uzyskać poprzez powiększenie gospodarstwa lub stada zwierząt. Na przeszkodzie stają ograniczone, a w dodatku malejące zasoby ziemi rolniczej oraz mała ilość ziemi pojawiającej się w obrocie. Mając to na uwadze, można stwierdzić, że w Polsce mamy jeszcze wiele do zrobienia.