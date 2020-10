Mateusz Rzemek: Plany z tłustych czasów dobiją firmy

W Sejmie już jest projekt autorstwa Koalicji Obywatelskiej przewidujący odroczenie zakładania PPK, a jeśli już ktoś wykonał ten obowiązek, to zawieszenie składek do końca 2021 r. Pomysł jest racjonalny, gdyż zamrożenie startu PPK ulżyłoby zarówno biznesowi, jak i budżetowi państwa, który dopłaca przecież do składek z pieniędzy publicznych. A te pieniądze mogą się zaraz okazać potrzebne w kolejnej tarczy antykryzysowej ratującej upadające biznesy.

Precedens w sprawie już nastąpił. Na wiosnę, w czasie pierwszej fali epidemii, rząd zdecydował się przesunąć ten obowiązek dla średnich firm na jesień. Dlatego teraz PPK muszą zakładać dwie pokaźne grupy: mali i średni przedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające od 20 do 249 osób, czyli ok. 60 tys. podmiotów i łącznie nawet 4 mln pracowników. A przed nami kolejne kilkaset tysięcy mikroprzedsiębiorców, którzy na wiosnę muszą dopisać do tego systemu kolejne 4 mln zatrudnionych, i administracja publiczna z kilkuset tysiącami urzędników. A nadchodzi kolejna, nawet mocniejsza fala zachorowań, co już przekłada się na zamrażanie kolejnych branż. Przedsiębiorcom dojdą więc koszty, gdy akurat będą potrzebować pieniędzy na przetrwanie.