Wojciech Tumidalski: Władza się zmieni, podatnik zostanie

Wiele wskazuje, że pandemia koronawirusa zmieniła ten punkt widzenia, przynajmniej u niektórych. Okazuje się bowiem, że przygotowana dla lekarzy i pracowników medycznych rządowa aplikacja gabinet.gov.pl, która w pierwszej kolejności miała służyć do wystawiania e-recept, a także pozwalać na dostęp do indywidualnych kont pacjentów – by móc prześledzić historię ich chorób – teraz jest używana także do zlecania testów na koronawirusa. I nie ma w tym nic złego. Życie ludzi w pandemii przenosi się do świata cyfrowego. Problem w tym, że do informacji o wyniku testu dostęp ma każdy lekarz i wszyscy inni uprawnieni do korzystania z portalu – niezależnie od tego, czy kiedykolwiek wi-dzieli danego pacjenta. Wystarczy, że znają jego PESEL.