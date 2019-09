Polskie drobiarstwo – lider, za którym stoi jakość i niska cena

I w tym właśnie tkwi zapewne tajemnica sukcesu polskiego drobiarstwa – jesteśmy w stanie konkurować ceną przy zbliżonych kosztach produkcyjnych. Główny problem brazylijskiego drobiu polega na odmiennych standardach produkcyjnych, które nie mogłyby zostać zaakceptowane, gdyby kraj ten należał do Unii. Wskazują na to m.in raporty z audytów przeprowadzonych przez ekspertów Komisji Europejskiej, którzy wskazali na szereg nieprawidłowości w stosunku do regulacji obowiązujących we Wspólnocie.

To, co łączy Mercosur i Ukrainę, to produkty dalece odbiegające od unijnych standardów bezpieczeństwa żywności. Gdy tamtejsze mięso trafi do sklepów w UE, to zgodnie z prawem na etykiecie musi znaleźć się informacja na temat kraju pochodzenia. Prawdziwy problem dla konsumentów pojawia się w momencie, gdy produkty z tych krajów zostaną przekazane do dalszego przetworzenia lub punktów zbiorowego żywienia, wówczas obowiązku informowania o kraju pochodzenia nie ma. Jeżeli jako Unia Europejska idziemy w kierunku liberalizacji handlu z państwami trzecimi, to nie możemy zapominać równolegle o ochronie bezpieczeństwa rodzimych konsumentów! Grajmy w tę samą grę, na równych zasadach, a nie ze stronniczym sędzią i z tym, że jedna drużyna gra z góry, a druga pod górę.