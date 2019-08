Dwóch się bije, trzeci korzysta

Teraz mamy do czynienia z wojną dwóch największych „sklepów technologicznych" (znaleźliśmy się między nimi), a głównym polem walki stała się technologia 5G, w której Amerykanie odstają. Prezydent Trump nie kryje z tego powodu irytacji. W lutym tweetował: „Chcę, by sieć 5G, a nawet 6G, pojawiła się w USA jak najszybciej (...). Amerykańskie przedsiębiorstwa muszą się wysilić, inaczej zostaną w tyle...".

A to niezwykle ważne, bo bez technologii 5G z superszybką transmisją danych żaden kraj wkrótce nie będzie się mógł rozwijać. To na niej oprą się przemysł, medycyna, motoryzacja, choćby w postaci aut autonomicznych. Te sieci będą transmitować gigantyczne ilości danych. Kto ma nad tym kontrolę, rządzi światem. W pewnej chwili może „wyciągnąć wtyczkę" i wszystko nagle stanie. Teraz Trump chce chińskie firmy zajmujące się 5G osłabić (jego doradca zapowiadał nawet: „Zamkniemy ich!") i naciska na sojuszników, by sprzętu od nich nie kupowali. Oskarża chińskie koncerny o współpracę z własnym rządem i straszy dostępem Pekinu do światowych danych poprzez 5G. Europejskie firmy zorientowały się, że produkując w Chinach, mogą pewnego dnia znaleźć się w oku cyklonu. Z kolei europejskie rządy boją się Ameryki, ale też po cichu wiele z nich podziela jej obawy o bezpieczeństwo i naciska na operatorów, by kupowali sprzęt produkowany tutaj, nie w Chinach. Nazywają to budowaniem bezpiecznego łańcucha dostaw.