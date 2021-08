Paweł Litwiński: Pseudonimizacja pacjentów, czyli jak zepsuć to, co się sprawdza

Brak choćby słowa w uzasadnieniu to największy problem propozycji. W pierwszym odruchu przychodzi do głowy, że skoro w 2011 r. wprowadzono pseudonimizację, by chronić dane osobowe pacjentów, a teraz się ją chce zlikwidować, widocznie nie trzeba już danych chronić. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że system opasek identyfikacyjnych w kształcie z 2011 r. się nie sprawdził. Być może dochodzi do błędów, być może są problemy z dostępnością odpowiednich czytników itp. Być może, bo tego nie wiemy. Wiemy za to, że w przypadku konfliktu dwóch wartości, czyli prawa do życia i zdrowia z prawem do ochrony danych osobowych, pierwszeństwo trzeba przyznać ochronie życia i zdrowia. Jeśli więc nie da się zapewnić bezpieczeństwa pacjentów, stosując pseudonimy, należałoby z nich zrezygnować. Wiemy też, że jeżeli do prawidłowej identyfikacji pacjenta niezbędne jest oznaczenie go imieniem i nazwiskiem, takie rozwiązania można stosować. Ale jednak wypadałoby to wprost wskazać w uzasadnieniu projektu.