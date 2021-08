Michał Pankiewicz: Co radcowie prawni mają wspólnego z festiwalem Pol’and’Rock?

I tu pojawia się pytanie: właściwie dlaczego radcowie prawni angażują się w tą imprezę? Odpowiedź jest oczywista – ponieważ my, radcowie prawni, musimy być blisko ludzi i krzewić kulturę prawną. Festiwal daje możliwość „miękkiego" pokazania, że przepisy prawne są życiowo ważne i, że warto jest być świadomym i aktywnym obywatelem. Wymaga podkreślenia, że na festiwalu swoje namioty tematyczne mają również Rzecznik Praw Obywatelskich, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie. Namiot każdej z wymienionych organizacji, tak jak namiot radców prawnych, jest dosłownie „napchany" wydarzeniami i spotkaniami. Przy niektórych projektach łączymy siły i realizujemy je wspólnie.

Przykładem takiego działania był tegoroczny warsztat radców prawnych pt. „Dlaczego tu nie ma kobiet?" w którym aktywnie uczestniczyła Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich pani dr Hanna Machińska. Warsztat dotyczył schematów społecznych, stanowiących przyczynę ograniczenia kobietom wejścia na rynek pracy, a także pojmowania ról kobiety i mężczyzny w rodzinie. Pomysł na warsztat i temat zrodził się już w poprzedniej edycji festiwalu, kiedy to podczas debaty on-line transmitowanej z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu za pośrednictwem Facebook'a radcowie prawni, w ramach tematu „Mamy prawo do kultury!" rozmawiali z dyrektorem Festiwalu Malta – panem Michałem Merczyńskim oraz prof. Mateuszem Bieczyńskim. W związku z tym, że rozmowa toczyła się między czterema mężczyznami, jedna z śledzących rozmowę widzek w komentarzu zadała pytanie – „Dlaczego tu nie ma kobiet?". Tuż po zakończeniu debaty było wiadomo, że w oparciu o to pytanie zostanie zbudowany warsztat dyskusyjny na kolejnym festiwalu. Temat okazał się strzałem w „dziesiątkę". W bardzo żywiołowej dyskusji z uczestnikami pojawiły się zupełnie nowe wątki i, wobec niewyczerpania tematu, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego tu nie ma kobiet?" będzie kontynuowane w namiocie radców prawnych także w 2022 r.