Andrzej Malinowski: ŁADny kabaret

Urzędujący minister finansów tak właśnie przedstawia zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu. Twierdzi, że są one korzystne dla co najmniej 90 proc. podatników, a 9 mln osób nie będzie płacić PIT-u! „Polski Ład jest stworzony tak, by polska gospodarka rozwijała się bardzo szybko po pandemii i recesji. Dlatego na nowych podatkach skorzystają wszyscy". I bez zmrużenia oka, wznosząc się na wyżyny kabaretowego kunsztu, dodaje: „Jeśli ktoś straci to reszta świata, bo Polska będzie się rozwijać szybciej niż reszta gospodarki".

