Koalicja Obywatelska nie odkręci zmian w sądach - komentuje Tomasz Pietryga

Zaczęło się od ułaskawienia Mariusza Kamińskiego skazanego nieprawomocnie. W tej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, a sprawa miała też swój ciąg dalszy przed Sądem Najwyższym. Przekreślanie zapadłych tam decyzji, a przede wszystkim prezydenckiej prerogatywy, co do której powstał interpretacyjny spór, może być karkołomne i generować jedynie kolejne spory prawne. Podobnie w kwestii wyborów sędziów TK uznawanych za tzw. dublerów. Ich usunięcie jest wręcz niewyobrażalne – co bowiem z zapadłymi wyrokami, które weszły już do obrotu prawnego? Poza tym reset kadrowy wymagałby zmian konstytucyjnych.