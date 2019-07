Schetyna proponuje „sześciopak” na wybory

- Proponujemy Polkom i Polakom koalicję i partnerstwo ludzi dobrej woli, ale także ekspertów i lokalnych liderów, którzy są w stanie ciężko pracować na rzecz obywateli – powiedział Schetyna i do formuły takiej współpracy zaprosił wszystkich, którzy mają ten sam cel, a nie tych, którzy chcą jedynie zająć miejsca w parlamencie. - Nasz program będzie wynikał przede wszystkim z potrzeb i trosk Polaków, będzie czerpał z pomysłowości obywateli – podkreślał lider PO. - To będzie zupełnie nowa polityka i zupełnie nowa Polska – dodał Przewodniczący PO podczas Forum Programowego przedstawił 6 głównych zmian jakie chce wprowadzić Koalicja Obywatelska.

Schetyna zapowiedział też kilka postulatów ustrojowych. - Zaczniemy od Aktu Odnowy Demokracji. Jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia, wszystko co niekonstytucyjne, co łamie wolność, co niepraworządne. Prawo musi być jasne, równe dla wszystkich, gwarantujące niezależność sądów, równość i bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Tak jak powiedziałem, rozmowa z Polakami nie zakończy się wraz z wyborami. Chcemy żeby dialog trwał stale, a wpływ ludzi na władzę nie ustawał. Dlatego chcemy, żeby referenda po zebraniu miliona podpisów miały charakter obligatoryjny. Wprowadzimy głosowanie przez Internet. Wprowadzimy absolutną jawność decyzji kadrowych i finansowych państwa. Stawiamy na samorząd i decentralizację - stwierdził.

- Po pierwsze wolność i demokracja. Polacy kochają wolność bez względu na status materialny i wykształcenie. To się nigdy nie zmieni, tacy jesteśmy i to jest wspaniale – mówił Schetyna. - Polacy wyczuwają, kiedy wolność są jest łamana, dlatego zaczniemy od naprawy demokracji. Jednym zbiorem ustaw usuniemy ton co niekonstytucyjne. Prawo musi być jasne i szanować równość i bezpieczeństwo wszystkich obywateli – zaznaczał.-Wprowadzimy absolutną jawność decyzji kadrowych i finansowych państwa – wskazał, jako kolejną zmianę zapowiadaną przez KO.

Na piątym miejscu wśród zmian zapowiadanych przez KO pojawiła się kwestia służby zdrowia.-Nie ma miejsca w Polsce, gdzie zdrowie nie byłoby tematem rozmów, bo Polacy widzą, że ono się sypie. Termin oczekiwania do specjalistów nie będzie dłuższy niż 21 dni, zrobimy wszystko, by to wyegzekwować. Oczekiwanie na SOR-ze nie może trwać dłużej niż 60 minut. Nie może być tak ze przyjecie na SOR oznacza wiele godzin oczekiwania – zapowiedział. -Będziemy walczyć z rakiem we wszystkich zakątkach Polski, bo rak na wsi niczym nie różni się od raka w mieście. Nie ma chorób nieważnych, nie ma obywateli nieważnych, tak rozumiemy Polskę, tak rozumiemy prawdziwą solidarność – zaznaczył podczas wystąpienia Schetyna.

Schetyna zapowiedział też utrzymanie 13. Emerytury. - Trzynastą emeryturę należy utrzymać na stałe i oderwać od kaprysów władzy. Skoro można ją wypłacać to ma być i już, a nie – może będzie, a może nie będzie - powiedział.

Kolejna deklaracja dotyczyła energetyki. - W ciągu ośmiu lat zredukujemy zanieczyszczenie powietrza w Polsce do poziomu w pełni bezpiecznego dla zdrowia. Służyć temu będzie nie tylko wymiana pieców z dopłatą, którą już zapowiadaliśmy, ale też nowe podejście do energetyki. Zobowiązujemy się, że do 2030ego roku wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035ego – w ogrzewaniu systemowym, a do 2040ego – w energetyce - dodał.

Lider PO mówił też o zmianach w szkolnictwie. - Samorządom pozwolimy elastycznie kształtować sieć szkół, tak, by mogły powstać kameralne szkoły na wsi z klasami 1-3 i dobrze wyposażone zbiorcze szkoły w większych miejscowościach. To pozwoli wyrównywać szanse młodzieży wiejskiej z miejską - powiedział.

Schetyna dodał, że to co powiedział to jedynie zarys programu. - Do zobaczenia w Polsce - zakończył.