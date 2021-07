Wojciech Tumidalski: Trybunalska bitwa pod Grunwaldem

Tego się jednak na razie nie dowiemy, bo przewodnicząca rozprawie Julia Przyłębska odroczyła ją do 15 lipca, co złośliwi od razu uznali za uczczenie rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Otwarta pozostaje kwestia, kto w tej rekonstrukcji odegra rolę świeżo ochrzczonego króla Jagiełły wspartego przez Litwę, a kto Krzyżaków, wspartych kwiatem rycerstwa europejskiego – niosących przecież na te ziemie rzymskokatolicką religię i zwyczaje z Zachodu. O „niemieckiej muzyce" pod gmachem TK już rozpisuje się na Twitterze prof. Krystyna Pawłowicz. Miała we wtorek czas, bo w sprawie nie orzeka.

– nie popsuto bowiem definitywnie atmosfery przed rozmową premiera Mateusza Morawieckiego z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zapewne będzie tam mowa o badanym właśnie wniosku premiera do TK, który eksperci ocenili jako złożony w złej wierze i tworzący pozorny konflikt między prawem unijnym a krajowym. Jego cel to podkładka pod możliwość omijania niewygodnych przepisów i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, np. tych w sprawie reform sądownictwa. Na to, że prawo unijne staje się naszym prawem – to co innego niż prawo międzynarodowe – zgodziliśmy się wszyscy w ogólnokrajowym referendum. Teraz jego wynik miałby zakwestionować jedynie pięcioosobowy skład 15-osobowego Trybunału.