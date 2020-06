Alicja Kujawa: Ile jest demokracji w samorządzie prawniczym

Zawsze należy działać zgodnie z ustawą o radcach prawnych i uchwałami ustrojowymi samorządu radców prawnych. Nie zmienia tej pryncypialnej zasady nawet przyjęta taktyka wyborcza. W tych wyborach, wszystkich kandydatów na delegatów we wszystkich rejonach zgłosił obecny Dziekan Rady niejako wskazując osoby, które chciałby widzieć jako delegatów władnych wybrać Jego jako dziekana kolejnej kadencji. Wszyscy zgłoszeni przez dziekana kandydaci na delegatów zostali wybrani, z wyjątkiem trzech radców prawnych, którzy zostali zgłoszeni przez innego radcę prawnego i nie mieli swoistego namaszczenia Dziekana. I takie działanie co do zasady nie jest sprzeczne z prawem i leży w interesie kandydata na przyszłego dziekana.

Gdyby Krajowa Rada Radców Prawnych nie uchyliła uchwały listopadowej izby szczecińskiej uznając tym samym za skuteczne uchylenie uchwały listopadowej przez szczecińskie Zgromadzenie Delegatów we własnym zakresie, faktycznie mielibyśmy organ, który nie tylko został wybrany na podstawie niezgodnego z prawem podziału izby, ale również składałby się ze zbyt małej liczby delegatów w stosunku do ogólnej liczby radców prawnych izby szczecińskiej. Zgodnie bowiem z obowiązującą w izbie szczecińskiej uchwałą i określoną liczbą radców prawnych przypadającą na jednego delegata, Zgromadzenie Delegatów OIRP w Szczecinie winno liczyć ponad 120 osób, a nie 99 osób.

Na koniec już tylko podzielę się smutną konstatacją. Nie uczestnicząc w tych wyborach i nie kandydując do organów naszej izby uważam, że jako były Dziekan tej Izby nie mogę milczeć. Milczenie oznacza zgodę na łamanie prawa przez osoby, które nie tylko ze względu na funkcje jakie pełnią w samorządzie, ale i z racji wykonywanego zawodu, powołane są do stania na straży jego prawidłowego stosowania. Tym bardziej smutne jest milczenie i udział w tej prawno-wyborczej maskaradzie radców prawnych z tytułami naukowymi o dużym doświadczeniu zawodowym i samorządowym. W okresie, kiedy poddaje się w wątpliwość kompetencje samorządów prawniczych, dyskutuje się o naszym prawie do wyłącznego szkolenia aplikantów, zachowania dwuinstancyjności sądownictwa dyscyplinarnego a wreszcie monopolu przynależności do jednej korporacji prawniczej, powinniśmy być wszyscy bardziej uważni a przede wszystkim odpowiedzialni.